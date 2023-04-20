桃園市中壢警分局反詐欺團隊受邀於18日播出的綜藝節目《型男大主廚》中大展身手，透過活潑有趣的方式，不只反詐欺還秀廚藝，讓反詐欺宣導不再生硬，也獲網友熱烈迴響。

中壢警分局副分局長詹枝松，率領偵查隊反詐欺同仁劉素妃、毛淑渝、劉學謙，在節目中粉墨登場，不僅要接受主持人的問答，答錯還要接受懲罰，笑料百出，成功將詐欺手法5大項「假網拍、假投資、假分期付款、假交友、假親友」宣導給觀眾。

觀眾更在節目下方留言「拜託多一點這種，太好玩了，而且又有教育意義」、「這集超爆！政令宣導上綜藝節目絕對絕對絕對會比弄一堆廣告來的有效且明白許多」、「這集真是好笑到炸點」，紛紛表示肯定。

詹枝松表示，反詐欺已生活化，詐騙集團藏身在日常生活中的細節裡，藉由登上綜藝節目，用幽默好笑的方式宣導，讓民眾不再受騙，更表示十分感謝製作團隊邀請，與主持群一起反詐欺，成為「荷包守門員」。