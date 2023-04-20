澎湃新聞報導，2023上海車展正在舉行，據《上證報》中國證券網引述大陸汽車巨頭比亞迪非執行董事夏佐全20日在個人微信朋友圈一段話：「王傳福同志依然保持艱苦奮鬥的創業精神領導比亞迪不斷前進，在全球開疆拓土，令人欽佩！王總在去參加上海車展的地鐵上，戴參觀牌的人是比亞迪的技術研究院院長！」不少人被隨文所附「比亞迪董事長王傳福乘地鐵參加2023上海車展」的照片刷屏。

2023第二十屆上海國際汽車工業展覽會（2023上海車展）4月18日至27日在大陸國家會展中心（上海）舉行。比亞迪作為參展商之一，旗下仰望汽車攜產品U8、U9及仰望架構，4月18日亮相上海車展展台，官方預售價109.8萬元（人民幣，下同）。

報導稱，雖然是大陸汽車行業的大佬，但王傳福一直對軌道交通有著自己的理解。

例如，據深圳新聞網此前報導，2017年7月，王傳福在深圳市政協「壯大實體經濟」專題協商會上針對城市治堵開出藥方，力推比亞迪雲軌。

他說，過去我們採取修建大量的公路來解決城市的交通擁堵問題，但路越修越多，車也越來越多，城市反而越來越堵。這是城市化快速發展的一個普遍現象，深圳也不例外。在市中心上班的人就知道，一到上下班高峰期，十分擁堵，有些辦公樓從地下停車場將車開出來都要一兩個小時。但這些區域已無法再修公路，怎麼辦？發展軌道交通，給地面做「減法」，往地下或空中發展。

王傳福分析，往地下主要是地鐵，地鐵作為城市主幹道，對人流的疏散作用是巨大的。目前，深圳市中心的地鐵網路已比較完善，但依然不能解決道路擁堵的問題，主要原因是地鐵口連接住宅社區、學校、商城、醫院等各功能區的支線沒有完善。而這些支線如果修建地鐵，成本高，周期長，不能解決燃眉之急，而且對周邊影響大，破壞城市形象。因此，解決城市的交通擁堵問題，採用跨座式單軌，往空中發展最合適。但是，跨座式單軌是中國大陸，也是深圳的供給短板。

王傳福認為，「雲軌」（比亞迪旗下軌道交通產業跨座式單軌產品的子品牌）是基礎性產業，可以與其他產業結合，帶動其他實體經濟的發展，譬如「軌道＋物業」、「軌道＋旅遊」等，可帶動周邊地產的增值，派生出新的產業圈，帶動勞動力、土地、資本、技術等供給側各要素的變革，發揮「乘數效應」。