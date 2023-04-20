看好商用車電動化趨勢，在國內內陸運輸界具領導地位的中航（2612）集團，聯手旗下的航偉汽車引進全台首輛電動重卡，搶攻國內陸運輸業界領導地位！航偉汽車董事長朱天翎今（20）日在「2023商業車博覽會」中宣布，「東風4x2純電重卡」預計今年5月領牌後，正式投入商業營運，成為國內重型電動曳引車發展的重要里程碑。

航偉汽車是由中航集團榮譽董事長彭蔭剛於2019年創立，成立宗旨在於承襲彭蔭剛於電動車領域及台灣內陸運輸的傳承，發展新型環保柴油引擎重卡，順應推展新能源的趨勢。

在環保與世界經濟永續發展趨勢下，彭蔭剛洞燭機先，早於1997年與北京理工大學合作，成為第一位投入電動大客車開發與製造的台商，積極參與電動大客車的開發工程，計劃的後續成果並於2008年8月京奧期間，成功投入50輛純電大客車於奧運村內實際運行，2010年5月上海世博會再度亮相，成為眾所矚目的電動車技術先驅。

彭蔭剛於2019年參訪北京之後，正式成立航偉汽車，同年，即與北京國際車輛大廠啟動數輛實體適合於台灣行駛的電動重卡開發計劃，目前車輛已按台灣法規完成各項測試認證工作，預計今年5月領牌後，正式投入商業營運。

航偉汽車總經理徐光達表示，除了關注並投入新能源領域外，航偉汽車2020年12月與DONGFENG東風商用車簽定代理合約，為台灣市場提供各型商用車銷售及售後服務工作。DONGFENG商用車在VOLVO核心技術注入後，無論外觀、內飾、安全、油耗、駕駛操控等都全面進化與升級，「車輛品質與可靠度更可媲美歐系車輛，但性價比更高，售價較歐系車便宜約25％。」

徐光達表示，航偉汽車引進全新世代六期旗艦曳引車DONGFENG KL，歐系外觀設計簡潔俐落，四氣囊駕駛艙依人因工學打造，進入車室即可感受寬敞舒適的乘坐氛圍，人性化空間布局，同時考量駕駛舒適性與便利性，自動減震氣囊座椅可阻尼、高度、傾斜多段調整，駕駛不易疲勞、另轎式多功能方向盤、雙筒全彩數位儀表板、7吋多媒體液晶中文顯示幕與主機藍芽聯網系統等，可使車輛資訊判讀更準確與清晰，大幅提昇行車安全。

不僅如此，DONGFENG KL動力核心搭載CUMMINS Z14 引擎與EATON AMT自手排變速箱，除符合歐盟最嚴苛Euro 6（E）排放法規，更可提供480 匹充沛綿密的動力，另透過零組件輕量化的設計與E/P模式輔助下，可依不同路況，達到極致省油的能力，後軸避震為可調式氣囊空氣懸吊系統，除提供車輛平穩舒適，更可充分發揮第五輪昇降調整的便利性，

徐光達說，DONGFENG KL標配一系列主、被動安全科技，包含TPMS胎壓偵測系統、AEBS緊急煞車輔助系統、FCW前方碰撞預警系統、LDWS車道偏離警示系統、ESP車輛穩定控制系統、270度環景即時影像以及前碟、後鼓剎車系統，提供最安全可靠的行車環境。航偉汽車全省服務據點與零件中心已全數到位，今年銷售目標100輛、營收貢獻估逾3億元！

徐光達強調，因應全球企業碳中和需求，航偉汽車扮演運輸工具動力減碳電動化發展的領頭羊，今年積極引進具全球營運實績商轉的「東風4x2純電重卡」，協助企業進行綠色轉型。該車動力輸出強勁，西元2020年上市至今，已累積超過3,000輛銷售實績，總營運里程已超過200萬公里，表現亮眼，穩居市場領先地位。

「東風4x2純電重卡」海外地區更遠銷東南亞、中東與非洲等多個國家。徐光達說，引進純電重卡後，將聚焦6大電動重卡最適化運營領域，如城市環衛清運、港口短程運輸、鋼（鋁）廠內運輸、科學園（工業）區內運輸、工程需求之水泥預拌與廢土清運等，

徐光達表示，航偉汽車已將淨零轉型設定為經營戰略的重要目標，未來將更加速布局提升運具電動化與無碳化導入比率，預計今年Q2，將在高雄碼頭場域與國際知名航商合作導入純電重卡，作為港內綠色運輸的領頭羊，相信此先導運行計劃將起示範效果，將吸引更多台灣與國際航商陸續加入。

不過，徐光達認為，綠色運輸的最後一哩路，仍需政府「激勵措施」、「政策制定」與「公共充電設施」等方面支持，期盼台灣可早日與國際接軌，共創多贏局勢。