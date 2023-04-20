馬來西亞統計部20日公布，3月消費者物價指數（CPI）年增3.4％，低於2月的年增3.7％和市場預估的增加3.6％，主要因為交通和燃料價格下跌。不計鮮食等價格波動較大的項目，核心CPI年增3.8％。3月CPI月增0.1％，低於2月的月增0.2％。