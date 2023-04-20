特斯拉自去年稍晚掀起價格戰，大砍美國和大陸等全球多個市場售價，致力拉抬需求和抵禦市場競爭，但也侵蝕利潤。

特斯拉上季淨利由去年同期的33億美元降至25億美元，或每股盈餘85美分，營收攀升至233億美元，兩項數據皆符合市場預期。

獲利力衡量指標營業利益率陡降至11.4％，低於去年同期的19.2％，也未達分析師預期。毛利率降至19.3％，創下兩年新低紀錄，遠遠不及去年首季的逾30％，亦不如市場預期。

特斯拉上季利潤下滑不僅僅因為降價，該季電動車銷量增加36％，但汽車成本攀升39％。不過基於鋰價下跌和特斯拉的柏林和德州工廠產能提升，預料成本壓力將減輕。特斯拉稱利潤下滑是可控制的，強調其獲利力高於業界水準。

特斯拉執行長馬斯克在法說會表示，相較於低銷售量和高利潤，我們認為此時推高銷售量和擴大車隊是正確的決定。馬斯克預期額外軟體收入能彌補部分流失的利潤，今年稍晚或許能實現全自駕技術。 特斯拉亦暗示將維持激進的訂價策略。該公司指出，在許多汽車廠努力因應電動車單位經濟效益挑戰時，特斯拉打算利用身為成本領導者的優勢地位。

馬斯克表示，宏觀經濟環境不確定性可能打擊消費者的購車計畫。未來12個月經濟可能面臨暴風雨，若無重大地緣政治狀況發生，明年春季經濟可望回復晴朗。

馬斯克重申今年交車量180萬輛的目標，或許有可能上看200萬輛。