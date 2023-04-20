桃園市八德警分局遭人爆料，有員警在值班台公然全裸，上演遛鳥俠的情節，貼文一出引起網友熱議，紛紛置板凳卡位等相關單位出面回應。對此八德警分局晚間回應，目前督察組已經介入調查中，尚無法確認爆料者的說法是否屬實。

有員警在「靠北police」粉絲專業上爆料寫道「八德警分局某派出所有幹部在值班台公然全裸」，並指出確切發生時間是在15日的凌晨，直呼自己手邊握有相關影像，更向八德警分局喊話要請督察組好好查處。

貼文一出引起網友討論，許多網友直呼「城裡人好會玩」、「一樣都是上班，八德的怎麼看起來比較好玩」，還有不少人卡位等影像照片，批評沒照片沒真相。

不僅如此，貼文底下還出現1名貌似知道當事人身分的網友，他表示「哇，他的習慣都沒變！想當初他剛來的時候就喝的爛醉，在駐地2樓寢室外也是全裸，又拉的滿地都是屎跟尿，還是學弟上樓清乾淨的，最扯的是上班的女警還淡定的經過他身旁，這習慣要改啊！你看吧出事了厚，明天10點警備隊報到，記得要穿衣服喔」。

對此八德警分局說，初步了解派出所內並無行為特別脫序的同仁，目前督察組已經著手調查中，至於爆料內容是否屬實，還需等待督察組的調查結果。