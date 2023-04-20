億萬富豪馬斯克（Elon Musk）名下太空探索科技公司Space X的火箭推進式航空器「星艦」（Starship），當地時間週四（20日）上午8時33分在美國德州發射升空4分鐘後於半空中爆炸落入墨西哥灣，本次升空任務遺憾收場。馬斯克顯然沒有灰心，他在推特發文喊話，此番「為下次試射學到很多」。

VR Cam caught some spectacular footage as #SuperHeavy rocked #SpaceX #Starbase this morning. I am floored at the amount of debris that was ejected. Waiting on Rover 2 damage assessment. Congratulations @elonmusk on pulling this historical launch! pic.twitter.com/6WKEXFqCGN — LabPadre (@LabPadre) April 20, 2023

有「世界最強火箭」之稱的「星艦」發射升空後，在半空中脫離重型推進火箭時發生爆炸，並未成功進入地球軌道。網友在推特分享的環形攝影畫面顯示，「星艦」升空後地面滿佈煙塵，碎片飛揚，場面震撼。

試射失敗後不到半小時，馬斯克發布推文信心喊話：「恭喜Space X團隊達成令人振奮的『星艦』試射！我們為幾個月後的下一次試射學到了很多。」這則推文張貼1小時就獲得超過183萬次點讚，2.1次轉推。

Space X公司20日在美國德州試射「星艦」火箭，脫離推進器時失敗發生爆炸。（圖／路透社）

「星艦」20日在德州試射，吸引大批民眾到場直擊。（圖／路透社）

美國有線電視新聞網報導，本次試射只是Space X龐大計畫的一小步。在「星艦」有能力完成首度重要任務或者搭載太空人升空之前，Space X必須先克服重大的技術問題。

美國太空總署（NASA）利用Space X的「星艦」當作登月艙，預計會在「阿提米絲3號」（Artemis III）登月計畫之中搭載太空人至月球表面。NASA目前規劃，這項登月計畫最快會在2025年實施。不過，在此之前，Space X必須證明「星艦」具備在太空飛行38萬4500公里的能耐飛抵月球。

然而目前Space X還未能藉由「超重」（Super Heavy）火箭推進器進入繞行地的軌道。週四的測試目的只是要讓「星艦」太空艙飛行速度接近繞地球軌道的速度，並在軌道上繞行一段距離。結果首次試射就宣告升空失敗。