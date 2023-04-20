農業分析公司Episode 3共同創辦人懷特羅（Andrew Whitelaw）表示，烏克蘭去年的小麥出口狀況相當好，不過今年由於農民減少穀物種植，產量可能減少20％。

懷特羅指出，烏克蘭缺乏融資，肥料、燃料和勞工短缺，還有烏國穀物價格大跌，鼓勵農民栽種的誘因降低，恐影響今年的產量與出口。

懷特羅表示，烏國玉米和小麥的種植面積逐漸減少，就供需基本面而言，今年感受到的影響可能較去年更強烈。

根據聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，由於燃料短缺，烏國去年種植冬麥的土地面積，約有20％至30％今年夏季可能沒有收成。

花旗研究的看法更悲觀，北美首席商品研究部門主管杜希（Aakash Doshi）預測，烏克蘭今年穀物收成和出口可能較戰前的水準腰斬。

根據花旗數據顯示，烏克蘭2021年玉米產量達4,200萬公噸，估計2023/24年可能降至2,100萬至2,200萬公噸。小麥2021年產量達3,300萬公噸，估計今年可能跌至1,600萬至1,700萬公噸。

杜希指出，一旦產量萎縮，出口量也會隨之下滑。烏克蘭穀物出口預料減少，但降幅沒有產量劇烈，因為烏國內需疲弱。2023/24年玉米和小麥出口估計為2,700萬至3,000萬公噸，較2021/22年的水準減少1,500萬至1,800萬公噸。

花旗表示，烏克蘭流失的產量需要其他國家來填補，包括俄羅斯，不過市場聚焦有出口餘裕的美國、加拿大、巴西和阿根廷等國家。