澳洲財長查爾默斯（Jim Chalmers）指出，這次對澳洲央行啟動的最大變革，將是在利率制定上，將採用加拿大與英國央行的貨幣政策委員會架構，與把每年開會次數從11次縮減到8次。

澳洲央行的重整行動，主要是根據執政工黨委外進行的一份獨立評估報告而來。該報告指出澳洲央行的現有組織成員與決策過程，讓它無法充分發揮能力做出決定、策略以及應有的基本分析和判斷。

因此報告建議，為改善決策過程，澳洲央行應該創立一個容納更多專業人士參與的貨幣政策理事會，以挑戰內部央行官員的觀點。此外該報告還提出創造另一委員會，負責央行的內部治理問題。

不過澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）對於這份報告提出的建言卻不以為然，他否認現存理事會缺乏專業知識來達成任務、每名成員在討論過程中都相當投入。

澳洲央行理事會成員目前共有9人，分別是總裁、副總裁、財長與來自商界與學界等6名成員。

在提高澳洲央行透明度時，這份報告則提出每次會議結束後應該召開記者會對外解釋決策過程、每5年對央行進行檢視，讓理事會成員公開討論政策前景、與指派專門人員負責前瞻性指引與訊息的對外溝通等。

凱投宏觀亞太經濟學家提安特（Marcel Thieliant）表示，這份報告有許多部分都是針對央行領導風格與文化提出批評，這也意味洛威任期在9月結束後，可能會被他人取代。

此外該報告還提到，澳洲央行目前2％到3％的通膨目標無須調整，它稱自上世紀90年代中期以來，該通膨目標就是澳洲央行所有政策決定的基礎。