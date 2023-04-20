根據路透社針對105名經濟學家進行訪調發現，有94人、近9成受訪者預測Fed在下次5月2到3日決策會議，將把基準利率再度調升1碼到5％至5.25％，該調查大致符合市場預期。

另外在100名受訪者中，有59人、也就是超過半數還預期，至少直到年底Fed將維持利率區間在5％到5.25％不動，只有26名認為Fed可能在年底前降息，該結果也與市場看法相符。美銀證券首席美國經濟學家葛潘（Michael Gapen）表示，就數據而言，儘管3月通膨已經有所下滑，但要讓通膨回到2％目標還有很多工作要做。因此他仍維持Fed將等到2024年3月才會進行第一次降息的預測。

他還補充一旦金融體系壓力在短期獲得減輕，他不排除更強勁的總經數據將使得Fed在5月過後仍將進一步升息。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）本周接受路透社訪問時提到，由於通膨迄今依然頑強，他主張Fed的政策利率應更高。

調查指出，受訪者認為美國通膨至少要等到2025年才能回落到Fed目標。在35名受訪者中、有26人認為今年最大風險是通膨超出預期。

調查還顯示，美國失業率到年底預料將從目前的3.5％上升到4.3％、2024年則為4.5％。若與前一波經濟衰退時的失業率相比，仍相對處在低位。

花旗首席美國經濟學家河倫霍斯特（Andrew Hollenhorst）認為，如果就業市場維持韌性與通膨持續居高不下，Fed可能在5、6、7三個月都將繼續升息。

此外在47名受訪者中有37人認為美國在今年將陷入衰退，但有31人認為這波衰退將是短暫溫和。調查結果還發現經濟學家認為，未來兩年美國衰退的機率中值為7成，比上月調查結果的65％略為升高。