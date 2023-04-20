到台中新光三越品嘗泰、韓異國美食趣！新光三越台中店表示，首度舉辦「韓國、泰國美食雙聯展」，即日起至5月3日期間，號召來自韓國40家人氣美食，超人氣IP-Mr. Donothing首度到台中；還有近千種泰國必買零食甜點，要讓消費者一口氣品嘗韓國與泰國的特色美食、點心，消費滿額還有贈品可拿。

近幾年韓國話題熱度超高餐廳實境秀，韓綜《超人回來了》釜山特產古來思魚板、《浪漫速成班》國家代表道地小菜，讓民眾大嚐韓國街邊小吃；此外，近千種泰國必買零食甜點，如泰式奶茶、香蕉煎餅、泰式麻糬、泰式炸雞炸物、泰式奶茶、香蕉煎餅、泡麵、零食、飲品、人氣伴手禮等等。

韓綜韓劇的美食旋風席捲，透過味蕾與道地韓流零時差。新光三越特別推薦首度登場的釜山特產60年老店「古來思魚板」，新鮮漁獲特製口感Q彈；還有，韓劇常見的紫菜飯捲、街邊排隊甜點Mini鯛魚燒、小豬燒。

此外，廣藏市場隱藏的在地美味，綜藝教母金守美領軍的醬料小菜是餐桌必備，醬油螃蟹、辣炒章魚，及超過40種韓式泡菜及醬菜，更是韓國代表性的餐桌小菜。

追劇控必備零嘴飲品一次網羅。首度夢幻聯名~起士公爵X Binggrae」香蕉牛奶生乳酪蛋糕、漢拏山燒酒、螃蟹餅乾在家也能輕鬆享受正宗韓味；還有韓系時尚小物，手機殼，與韓國同步時尚小物。展期期間消費滿額可獲贈品，滿1,000元送「Binggrae咖啡牛奶200ml 2入」；滿3,000元送「韓味不二人蔘雞湯1kg」（數量有限，送完為止）。

另外，「泰饗趣美食節~泰國物產展」展售迷人的泰式美食，料理實演區全新登場，水上市場傳統小吃~泰式炸雞、泰奶、香蕉煎餅內餡香甜Q彈的軟式蛋捲；外皮香脆內質鮮嫩的泰式炸雞，首度登場的泰經典零食館~獨家販售限定口味lay洋芋片泰式船麵口味、大哥花生豆榴槤口味，國民零食排行榜MAMA酸辣麵、小老闆海苔、Bento魷魚片、UFC椰子水、大象啤酒等等。

泰國物產展展售期間，全館消費滿2,000元還可兌換「Calbee 沾醬薯條」乙包，限量300包。