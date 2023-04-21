美國商會會長韓伯儒透露美國即將與台灣簽約出售400枚陸基型魚叉（Harpoon）反艦飛彈，魚叉反艦飛彈是數十年來美國海軍反艦飛彈的主力，型號與設計雖較老舊，近幾年進行升級後也能達到與現代反艦飛彈有相當部分同等能力，與去年擊沉俄黑海艦隊旗艦莫斯科號巡洋艦的反艦飛彈屬同類型。但長期來看，它畢竟是美軍正在逐步汰換的武器，未來仍應將採購升級的目光盯住AGM-158系列的遠程反艦飛彈（LRASM）與增程型聯合距外空對平面飛彈 (JASSM-ER)。

魚叉反艦飛彈採購之初曾引來不少的批評，主要針對這款自1979年開始服役的飛彈至今已有近半世紀的歷史，它是次音速與慣性導航、末端主動雷達導引的設計，相對於新式超音速反艦飛彈而言，沒有高速突防的能力，機動性較差，對反導措施抵抗力弱，也缺乏精確導引能力，這也正是美軍打算將它逐步汰換的原因。

空軍花蓮基地F-16V戰機掛載AGM-84L魚叉空射型反艦飛彈。（圖／郭吉銓攝）

雖然如此，魚叉飛彈服役以來也經過幾次升級，據美媒《動力》（The Drive）雜誌《戰區》(War Zone)指出，2018年魚叉飛彈新升級版Block II+包括一個新的GPS接收器和飛行控制系統，可幫助飛彈在複雜的沿海環境中找到目標，雙向數據鏈也能讓飛彈在飛行中重新瞄準，此外還有一具全天候的紅外線導引頭。這些配備已經與LRASM 等新型反艦飛彈的標準配置相當，其尋標與導引能力都已達現代化反艦飛彈的水準。

但是魚叉飛彈畢竟仍屬次音速武器，在高強度戰爭中與超音速反艦飛彈相比，很明顯地在速度與突防能力上就矮了一截。軍事專家德米崔．菲利普夫(Dmitry Filipoff)不久前才在國際海洋防務中心（CIMSEC）撰文說，魚叉反艦飛彈最大的弱點是射程太短（小於200公里），美國海軍在更換魚叉飛彈的時程上落後了幾十年，一旦面對具有距外打擊能力的武器平台將難以發揮功用，只能用艦載機攜帶空射型魚叉飛彈來彌補。不過，如果是做為機動型岸置防衛系統，專注於兩棲登陸艦與近岸火力支援戰艦的阻截，射程較短的影響就顯得小得多了。

魚叉反艦飛彈廣泛應用於美國海軍水面戰艦，從上世紀70年代服役至今已近半個世紀。（圖／美國 海軍）

除了射程不足外，魚叉飛彈的次音速與雷達導引頭也是常被議論的缺點。次音速雖無高速突防能力，但導引較精準，彈體較小且輕、機動能力較佳，發射裝置也能更靈活快速地轉移陣地。影響較大的缺點還有雷達導引頭發出的信號會增加被敵方防禦系統發現的機會，雖然可以用後段掠海飛行模式避免曝露行蹤，但是掠海飛行時海浪會影響雷達導引性能，也會增加飛彈墜海風險。

次音速的魚叉反艦飛彈有些性能確實比不上超音速飛彈，但也有些超音速飛彈所沒有的優點，例如：造價低廉，較小的體積較不易被發現，重量較輕轉移陣地更加靈活，亦能增加平台搭載飛彈數量。因此，這些優點如果運用得當，也能創造驚人的戰果。

海王星是烏克蘭射線設計局研製的次音速反艦巡弋飛彈，其設計以前蘇聯Kh-35天王星反艦飛彈為基礎，改進射程與電子設備，於2021年開始服役。（圖／Wikipedia)

遠的不說，近一年多來受到全球矚目的俄烏戰爭，與魚叉飛彈同類型的次音速反艦飛彈就發揮了令全球為之驚艷的戰力。2022年4月23日俄羅斯海軍旗艦莫斯科號（Moskva）巡洋艦被烏克蘭自製的2枚海王星次音速反艦飛彈擊沉；5月6日俄軍馬卡洛夫海軍上將號巡防艦在黑海海域起火，也傳出是遭海王星反艦飛彈擊中，後來才確定遭擊中的是另一艘是塞爾納級登陸艦。這2次的戰績對俄羅斯海軍的士氣造成沉重打擊，自此俄羅斯海軍就未再有戰績表現，只能盡量躲著不要再因失誤遭擊沉，自此俄烏戰事中也再也沒聽到有俄羅斯海軍艦艇的消息。

去年擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號巡洋艦的烏克蘭海王星飛彈，就是與魚叉飛彈同類型的次音速反艦飛彈。（圖／推特）

魚叉飛彈之所以被美國海軍用了數十年，除了性能優異、造價低廉之外，主要也是因為美國海軍在全球根本沒有對手，現在中共海軍力量快速增長，美軍也被迫改進停滯多年的海軍裝備更新進程。目前美國正積極生產下一代遠程反艦飛彈 (LRASM) 及其空射增程型聯合距外對面飛彈(JASSM-ER)，這種新一代反艦飛彈強調隱蔽能力、速度更快、射程更遠，還有人工智慧導引與電子對抗系統。

AGM-158C是美國新一代空基遠程反艦飛彈（LRASM），可以用F-18艦載機或F-16戰機做為發射平台，美國智庫認為非常適用於台灣空軍。（圖／美國海軍）

近來為了應對隨時可能發生的台海衝突，需要大量的彈藥因應，美國軍火商已加開生產線以擴充彈藥庫存。美國智庫戰略與國際研究中心 (CSIS)日前也發表長達165頁的研究報告，即建議要讓台灣具備擊退共軍兩棲登陸艦隊，一定要有高精準、威力大、射程長與難以攔截的反艦飛彈，特別提及洛馬公司開發的AGM-158B/C飛彈，即JASSM-ER 與LRASM。這兩型都已通過以F-16戰機作為搭載平台的測試，非常適合台灣空軍快速裝備，做為針對大型艦艇的不對稱作戰利器，應該是未來對美軍購的最重要標的之一。