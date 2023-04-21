三大國際團隊 南京大道頂尖交會

台北華爾街南京大道，過去是台灣最早的十里洋場，包括新光、華南、國泰、富邦等集團很早就在南京東西路周遭深根，華碩電腦、崇友實業、良機企業…等台灣隱形冠軍企業，也都從這裡發跡，進而在國際舞台上發光發熱；除此之外，這裡更是匯聚寒居酒店、JR東日本大飯店等國際星級酒店的中軸大道。如此一條不斷進化的南京大道，新潤建設「潤建築」以新 潤心，展現世界級的企圖心，力邀三大世界級建築團隊，聯袂精鑄一座國際級地標「新潤朗格」，為南京東路三段再添國際鋒芒！

寒居酒店。(圖/業者提供)

世界上偉大地景地標

全球頂尖建築團隊 一齊走進南京大道

「新潤朗格」攜手紐約HANDEL漢德建築、洛杉磯HBA世界頂級精品酒店設計翹楚，以及百年日商清水營造，台美日跨國團隊成為全案最強推手。紐約HANDEL漢德建築曾協助完成911國家紀念博物館「911 Memorial Museum」、紐約高線公園「The High Line」…持續用建築成為引領城市向前邁進的力量；洛杉磯HBA則是全球最大的精品酒店設計公司，擅長在雕琢空間時，融合在地元素的寧靜氛圍，包含洛杉磯萬豪L.A. LIVE酒店、杜拜天際地標酒店；北京文華東方酒店、新加坡四季酒店、日本京都四季酒店…每座城市的品味與風格皆是獨一無二；百年清水營造更乘載無數史詩般的工程，包括亞洲第一座奧運場館國立代代木競技場，以及東京灣跨海公路、新加坡樟宜國際機場第三航廈等…等國際工程；三大國際頂尖的建築團隊，首度齊聚南京東路三段為「新潤朗格」演繹完美與頂尖的經典交會，再次讓全世界看見台北的國際級價值。

國立代代木競技場。(圖/業者提供)

911國家紀念博物館。(圖/業者提供)

日本京都四季酒店。(圖/業者提供)

新潤的世界級決心 讓台北再次偉大

「新潤朗格」謙隱南京東路三段華爾街靜巷，稀有315坪方正角地，創作市中心頂級飯店式質地住居，在新潤建設與三大國際頂尖建築團隊合作之下，一座跨時代匠心獨具的經典未來建築，不僅植入了全世界偉大建築的DNA，更在台北市中心的關鍵席位，創造難得一見的國際精品典藏價值！

外觀3D合成示意圖。(圖/業者提供)

[新潤朗格 基本資料]

投資興建：新潤建設機構 華潤建設

外觀設計：HANDEL ARCHITECTS.紐約漢德建築師事務所

建築規劃：陳廷杰建築師事務所

公設設計：Hirsch Bedner Associates (HBA)

營造工程：日商清水營造工程、揚潤營造

燈光設計：袁宗南照明設計事務所

景觀園藝：六國景觀設計有限公司

地景藝術：楊柏林 藝術家

基地面積：約315.5坪

樓層規劃：一棟 14F / B4

坪數規劃：35 - 47坪

基地位置：南京東路三段89巷

個案電話：(02) 2516-7722

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