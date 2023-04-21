「宏道新竹帝寶」共有8個社區形成小城市，整合近3000戶量體，有7層花園住宅大樓和2層美式別墅可供選擇，亦可針對購屋客的需求量身打造、客製化頂級別墅，有別於過去台灣式連棟透天設計，是全台極其罕見的社區管理、美式大庭園微型城市規劃，不僅是首創新竹的優質環境與住宅產品，更是全台第一個大型美式生活造城案，未來也難以被超越。

「宏道新竹帝寶」於去年928檔期首期推出130億、共約500戶，銷售反應熱絡，此次329檔期推出230億、約900戶，更吸引大批新竹客的目光，也吸引許多歸國子女、資金回流的台商購屋。愛山林也計畫在5~6年內將「宏道新竹帝寶」完工交屋，且教育醫療、生活配套將全部完整到位。

特別的是，「宏道新竹帝寶」全程施工採落實工程透明化，提供完整建築履歷，不同於一般建案僅提供社區之建築履歷，隨著建築與科技進步，「宏道新竹帝寶」施工過程細節可提供至「每一戶」，自鋼筋怎樣綑綁續接、防水如何施作，各式材料記錄與數據細節都會拍攝記錄下來，將規格檢驗製作成冊，只為把最好的品質交予住戶，對於營建與監管單位都是強大挑戰，更將會是台灣建築史上空前大突破。