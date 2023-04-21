新竹近年房市漲勢驚人，去年新竹預售屋平均1戶總價飆漲500萬元成為全台之冠，也讓新竹預售市場成為話題，其中寶山「宏道新竹帝寶」千億開發大案最受市場矚目，基地距離新竹科學園區約8分鐘，採18萬坪全面光纖到府5G智慧城市大型造城計畫，為台灣住宅史上第一座「以城市為單位」符合美國UL健康建築認證的城市典範，超越海外高端住宅的規劃，是未來增值關鍵。

根據永慶房產集團統計實價登錄預售屋交易資料進行計算，2022年七都中預售屋平均單件總價漲幅最高的是新竹縣市，漲幅高達38.3%，代表2022年在新竹縣市買預售屋，要比2021年平均多付將近500萬元，以主計總處公布2021年受雇員工全年總薪資中位數50.6萬元計算，晚1年進場購屋需追加的房價竟要不吃不喝近10年。

竹北房價單價已是坐7望8。（甲山林集團提供）

隨著漲勢凌厲的新竹地區房價紛紛來到相對高點，觀察竹北單價已是坐7望8，目前僅4字頭的新竹寶山房價仍位買方甜蜜點，隨著竹北、關埔房市與發展已臻飽和，距離新竹科學園區僅8~10分鐘車程的寶山「宏道新竹帝寶」將成為容納竹科供不應求、且集結最多重大建設的竹科新貴移居重鎮。

「宏道新竹帝寶」鄰近茄苳交流道與竹科交流道，距離新竹科學園區僅8~10分鐘車程。（甲山林集團提供）

十大業態、 八座公園規劃 「宏道新竹帝寶」打造微型城市新典範

「宏道新竹帝寶」鄰近茄苳交流道與竹科交流道，18萬坪空前規模，約近1/2個信義計畫區，全面引進十大業態、8座公園一一落成、華德福幼兒園營運中、中心商業區統一招商記計畫，打造自給自足微型城市新典範，規劃7層新加坡式花園大樓與2層美式別墅，不僅紓解供需失衡的竹科新貴購屋需求，更提供新竹購屋客超值價格就能買到智慧健康城市住宅。

「宏道新竹帝寶」不惜重金創造環境，景觀設計力邀美國AECOM工程設計公司規劃，其知名業績有倫敦奧運場館、台東知本六善溫泉酒店Six Senses WUMA、卡達2022 FIFA世界盃場館、吉隆坡生命之河等，將移植150多國在交通、建築、水務、能源、環境等工程經驗，打造全台首座美國AECOM巨作。

「宏道新竹帝寶」總案量上看千億，規劃14.7萬坪綠地廣場形塑城市綠肺，約是大安森林公園2倍大，採40%低建蔽率、低密度開發，可建築面積僅約8萬坪，先創造環境再進而創新一座城市，精心設計6萬坪主題花園，包括寵物公園、會館公園、中央公園、大湖公園、極限運動場、樹屋樂園、沙坑樂園與球場公園，設計多層次落瀑、噴泉水舞公園，其中於中央公園、大湖公園兩處分別打造絕美湖景區，擁有廣闊湖域、大尺度森態落瀑，未來將由愛山林提供十年代管服務，維護社區環境與品質，亦是台灣住宅新創舉。