全球經歷新冠疫情無情肆虐後，台灣終於在4月17日宣布大眾交通工具口罩鬆綁令，除了可以再次大口呼吸之外，面貌也將大方見人，導致許多人開始進場維修。近日較熱門的醫美選項就是電波拉皮，使用的儀器也不斷地進化，因此特別舉辦「無限電波」講座，探討與傳統電波拉皮之間的差異。

近日較熱門的醫美選項就是電波拉皮，使用的儀器也不斷地進化，因此特別舉辦「無限電波」講座，探討與傳統電波拉皮之間的差異。(中時新聞網攝)

隨著美貌標準不斷提高，「凍齡」成為追求美貌的目標之一，不過醫美機構及儀器眾多，該怎麼挑選才能安全又有效呢？長庚診所副院長暨皮膚專科醫師胡倩婷表示，抗老拉皮一直都很流行，且有不同國家不同廠牌進到台灣市場，一定要選擇專業的醫美機構來把關。

長庚診所胡倩婷醫師分享，抗老拉皮一直都很流行，且有不同國家不同廠牌進到台灣市場，一定要選擇專業的醫美機構來把關。(中時新聞網攝)

上立皮膚科診所院長林上立醫師表示，電波拉皮分為單極與雙極電波，單極電波的好處就是穿透較深，相對地能量就沒有很精準；雙極電波的穿透能量較淺，作用範圍比較精準一些，但當我們需要深入的時候，深度無法自行控制。近日最夯的「無限電波」其最大優勢在於，結合單極與雙極電波2種各自的優點，可以依照每個人想要治療的問題去達到客製化的效果。

「無限電波」可以依照每個人想要治療的問題去達到客製化的效果。(中時新聞網攝)

小確幸皮膚科診所院長、皮膚專科醫師邵湘德表示，無限電波是利用物理穿透，可以直接針對皮膚底下纖維的組織作用。合併微針與電波的技術可以改善膚質及增加拉提效果，這是過去電波無法達到的境界。

小確幸皮膚科診所院長邵湘德表示，無限電波透過微針與電波來作用多種肌膚問題，這是過往電波無法達到的境界。(中時新聞網攝)

無限電波進化成全方位的運用，而微針與電波的技術可以同時改善毛孔及細紋，透過醫師諮詢，選擇最適合自己的療程，讓美麗同步進化，且獲得FDA與衛福部核准，變美也能夠既安全又放心。

文章內所述之臨床應用 於國外已廣泛應用，在台灣部份為適應症之外，如欲了解更多療程，可洽詢專科醫師。