一、活動宗旨：

為能更貼近民意及讓青年學子了解議會運作及議員質詢之準備工作及思考面向，特舉辦青年議事體驗營活動，透過模擬質詢現場，一同了解實際問政狀況，增加與青年對話互動的機會，培養其獨立思考及建立價值觀點，更加深未來對公共社會議題有更深入的認識，鼓勵青年貼近政治，使民主能向下扎根。

二、活動期程：

(一)112年7月5日(星期三)至7月7日(星期五)，共三天兩夜。

(二)營隊期間全程住宿於議會，若不需住宿請於每日活動開始前及結束後，由家長與學生自行安排接送並做好自我管理，活動期間將為學員投保公共意外責任險及旅遊平安險。

三、活動費用：活動全程免費，無需繳交保證金。

四、本屆體驗營預計招收52位學員，參加資格如下：

(一)彰化縣高中/職學生

(二)參加者需自行準備筆記型電腦以利活動過程中資料蒐集及簡報完成。

(三)活動過程會進行攝影紀錄，參與者須同意承辦單位錄影、轉發或刊載於其他平台。

(四)參加者須完整修畢三天課程，方可獲得營隊中文結業證書乙份。

五、報名方式：

(一)截止日期：本活動採線上報名，即日起至112年5月5日(五)止，敬請完成報名表並回傳家長同意書(附件一)之填寫，承辦單位視情況調整，若額滿將提早截止報名。

(二)報名網址：https://forms.gle/h1Sycqao6sk8wLGk8

(三)錄取通知：承辦單位將於112年5月12日(五)以e-mail寄發錄取通知。

六、應變作業

為配合政府規定得全部或部分停止本營隊活動（如發生各項天災、疫情等），若教育部或縣市政府宣佈活動地點停課，本營隊將依實際狀況通知家長活動停止辦理或延期。

七、本案承辦單位聯繫方式：

活動聯絡人：吳小姐 02-2308-7111#6856

電子郵件：[email protected]

聯絡地址：10855臺北市萬華區艋舺大道303號4樓

第二屆彰化有「議」思 青年議事體驗營，3/27-5/5網路熱烈報名中！（圖／彰化縣議會提供）

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