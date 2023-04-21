美中對抗升級，地緣政治緊張局勢加劇，台商對大陸的投資已經逐漸減少，並將目光看向其他地區，增加對他國的投資，其中以對東南亞的投資成長最為顯著，凸顯全球供應鏈在地緣政治緊張下正在重組。

美國財經媒體報導，台灣投審會公布數據顯示，今年第一季台商對陸投資年減10.4%，降至7.58億美元。此外，金管會公布上市櫃公司赴陸投資統計數據，台灣上市公司2022年從大陸匯回1140億新台幣（約37億美元），創金管會提供數據以來最高。

台灣企業是大陸最大的投資者，過去十年來一直減少對其資本支出。報導提到，美國前總統川普推動美中企業脫鉤，自此之後加速經濟放緩，而拜登政府延續川普的對中政策。

台商對陸投資放緩的同時，其他地區的投資飛速成長，投審會數據顯示，台灣Q1對外投資（不含大陸）大增240%至69億美元，其中有一半是來自台積電位於美國亞利桑那州廠房的35億美元投資。

值得一提的是，台商將目光轉向其他地區，尋找大陸以外的生產基地，其中以對東南亞的投資成長最顯著。