日前有立委就教科書內容質詢教育部長潘文忠，質疑為何台灣的教科書以對岸用語「土豆」指稱馬鈴薯？潘文忠竟當場回應：該教科書不可能通過審查！民眾黨發言人楊寶楨20日在《新聞大白話》節目直批，當潘文忠被提醒教育部官方辭典的解釋，就有寫到土豆是馬鈴薯、洋芋的別名時，潘文忠竟然說「這次出版社參考的是研究型的重編版本，提供給師生教學不適宜」，直批潘文忠喪失教育部長該有的責任，淪為執政黨意識形態的打手。

楊寶楨提到，大家可以上網去查教育部的國語辭典，打「土豆」，他會給你幾個解釋：第一個就是豆科，落花生，或是花生的別名。第二個是茄科，馬鈴薯、洋芋的別名。所以我們教育部的辭典上面就是這麼寫的。可是原本潘文忠被問到的時候，他說什麼？

「他說：怎麼可能？這個審查絕對不會過啊！因為我們一定是以我們國家常用的用語來弄嘛！」楊寶楨指出，結果後來怎麼發現，我們教育部官方的辭典上面，竟然就這樣寫說，的確土豆就是馬鈴薯的別名。後來我們的潘部長說什麼？他說：但是學術用版本不適宜教學！

「我覺得這句話聽起來非常矛盾！學術用的版本，但不適宜教學？」楊寶楨直言，非常神奇，潘部長已經有點過於，他變成一個打手的感覺。應該有時候就是就事論事，當你自己教育部編的辭典上面，都已經這樣子寫的時候，硬要去抝成說，我要去符合民進黨、執政黨政府的意識形態才可以，那就會有點喪失你原本身為教育部長該有的責任。