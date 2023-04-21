民進黨立委莊瑞雄17日陪同王世堅展開車隊掃街，郭正亮認為是擊敗何志偉的最後一根稻草。（王世堅辦公室提供）

民進黨士林大同現任立委何志偉初選惜敗，被北市議員王世堅挑戰成功。前立委郭正亮20日在《大新聞大爆卦》節目強調，手機事件因為有電視畫面，何志偉自己知道有傷到。但最後一根稻草其實是莊瑞雄跳出來，因為莊瑞雄就代表謝系，等於是最後關頭謝系有點火大了。郭正亮坦承自己也嚐過苦果，當年跟姚文智初選時，明明比對方早跑兩個月，但後來姚文智拜訪過就全部洗回去。所以何志偉本來還贏一點點，最後兩天被翻盤。

「莊瑞雄，士林北投這一區的議員他選過好幾屆，坦白講他是留下了一些基礎啦！」郭正亮提到，莊瑞雄就代表謝系，等於是最後關頭謝系有點火大了。

郭正亮強調「據我了解，三天前何志偉民調還贏的！因為他們每天做。」主持人馬千惠驚呼：真的是因為手機事件逆轉？「不能說這個事件，因為我的理解不是只有一個事件！」那個手機是你看到的，因為電視畫面出來了，何志偉後來不是說「我委屈吞下」嗎？因為他知道有傷到。

馬千惠說，19日何志偉就去提告了。郭正亮指出，那時候有點一發不可收拾，最後莊瑞雄就跳出來了，莊瑞雄才是最後一根稻草，因為他不是代表他個人。事實上以前謝長廷的小孩謝維洲，就是莊瑞雄交棒給他的，後來謝維洲沒有選上。

郭正亮直言，謝系在士林北投布局至少超過30年，「因為坦白講，我自己也嚐過這個苦果，我很清楚，因為我跟姚文智初選！」自己比姚文智早跑兩個月，結果姚文智拜訪過的，全部洗回去！「然後他們還打電話來跟我道歉，說因為謝老闆出來了，你就知道那個根深蒂固的交情！」

「謝長廷就派那個...記得好像是他太太的弟弟吧？去陪姚文智拜訪，那人家就說這個是欽定！」郭正亮表示，那整個氛圍就開始發動，「所以我認為，最後兩天翻盤！本來何志偉還贏一點點！」