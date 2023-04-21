南韓總統尹錫悅日前接受路透社專訪時暢談台海議題，中國大陸外交部週四（20日）透過發言人批評「台灣問題不容他人置喙」，南韓外交部回批中方「嚴重外交失禮」。南韓外交部稍早已採取進一步行動，就此事召見中國駐南韓大使表達不滿。

韓聯社20日報導，南韓外交部召見中國駐南韓大使邢海明，藉此針對北京當局「魯莽」批評南韓總統尹錫悅一事表達不滿之意。路透社19日發布尹錫悅專訪內容顯示，尹錫悅認為台灣議題不僅僅是中國大陸與台灣之間的問題，而是超越區域的全球議題，一如兩韓關係。尹錫悅說，台海緊張情勢是因意圖以武力改變現狀所致，南韓等國際社會均反對以武力改變現狀。

中國外交部發言人汪文斌週四呼籲首爾當局遵守「一個中國」原則，強調台灣問題純屬中國內政，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

南韓外交部旋即嚴詞回應，尹錫悅提及反對以武力改變現狀是國際社會普遍原則，中國外交部發言人卻做出「（台灣議題）不容他人置喙」的回應，中方此舉「令人不得不批評這項嚴重外交失禮，也令人懷疑中國國格」。南韓政府就台灣議題如此強硬回應，實屬罕見。

南韓外交部第一副部長張浩鎮（Chang Ho-jin）20日晚間也立即召見中國駐南韓大使邢海明，直言汪文斌稍早發言「魯莽」程度已達「嚴重外交失禮」（serious diplomatic discourtesy）。張浩鎮也敦促中方要致力於防止讓此一事件造成任何不必要的干擾，以免損害雙邊關係發展。