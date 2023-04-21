出門前看天氣預報是必做功課，不少民眾看到降雨機率也都認為是當日下雨機率，未料有外國女網友表示，原先她看法也與一般人相同，直到後來才知道所謂降雨機率30%，是代表100%會下雨，只是該區域30%有雨，引發討論，對此氣象主播戴立綱也給出解答。

美國有名女網友在抖音上表示，她一直以為，所謂降雨機率30%，的是當天有30%機率會下雨，但後來才知道，指的是100%會下雨，30%指的是該區域有30%面積會降雨，直說自己白活了30年，引發網友討論。

對此教育部在去年3月曾做出解釋，表示降雨機率在國際上有兩種算法，1是在該區域內有多少%的「面積」會下雨，2是在該地點有多少%的「機會」會下雨，美國就是採用前者，但隨著氣象預報的技術越來越先進，現在的天氣預報都可以「點位」來做預報，因此台灣與全球大多數氣象局，採用的則是後者。

戴立綱補充，由於美國土地面積廣大，因此在定義上會有所不同，而台灣的定義正是一般民眾所認知的，也就是該地點有多少%的「機會」會下雨。