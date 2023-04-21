不僅台北市房價飆漲，就連新北許多熱門地區也都三級跳。日前有網友詢問，自己買不起北市的房子，打算在新北購屋，但不知道該買哪區，不少鄉民力推「住市區選板橋、住郊區看新店」，對此專家指出，其實林口CP值才是最高的。

《中視新聞》報導指出，北市蛋黃區房價居高不下，其中大安區每坪高達98.9萬，中正區與內湖區也都要86.8萬和63萬，甚至萬華也來到56萬，大同區則是因為都更腳步快，5年來漲價17萬，來到71.3萬。

機捷進駐讓林口瞬間成為移居熱門。(桃捷提供)

新北近年來漲幅也不小，最炙手可熱的板橋已經突破5字頭，來到每坪51.5萬，新莊則是46.1萬，三蘆、雙和地區分別為52.6萬、49.2萬。房屋公司趨勢中心執行長張旭嵐指出，由於板橋、雙和、三蘆發展較早，就算是中古屋，行情也都在5字頭。

張旭嵐表示，目前林口每坪平均33.9萬，但有機捷效應，加上許多產業與大型商場進駐，發展相當良好，是目前CP值最高的地區，也給予了想要移居的上班族、小資族一個不錯的選擇。