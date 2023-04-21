美國總統拜登今天與歐盟執委會主席范德賴恩通話，兩人針對范德賴恩日前的北京行交換意見。兩人重申維護台海和平穩定重要性，以及維護國際秩序、人權與公平貿易承諾。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）6日在北京會見中國國家主席習近平，她在與習近平談及台海議題時強調，台海和平穩定具有「至高重要性」，單方面威脅要以武力改變現狀是不可接受的。

在范德賴恩當面向習近平表達歐盟堅定立場之後，拜登（Joe Biden）今天與范德賴恩通話。

根據白宮發出的通話紀要，兩人討論范德賴恩近日的北京之行，以及對維護基於規則的國際秩序、人權與公平貿易作為的共同承諾。

拜登與范德賴恩也重申維護台海和平穩定的重要性。

此外，兩人也重申美國與歐盟對確保烏克蘭獲得所需經濟與安全援助的承諾，並將繼續密切合作，讓克里姆林宮為俄羅斯的入侵付出代價。兩人還討論加速向潔淨能源經濟轉型共同努力。（編輯：楊昭彥）1120421