美國眾院中國問題特別委員會昨晚舉行兵推,模擬中國武力犯台。主席蓋拉格今天說,兵推顯示有必要讓台灣全副武裝,且美國須加強生產長程飛彈,企業也須為經濟影響做好準備。

路透社報導,由共和黨議員蓋拉格(Mike Gallagher)領導的眾議院「中國問題特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)昨晚與華府智庫新美國安全中心(CNAS)合作,兵推模擬中國侵犯台灣。結果顯示,衝突開始之後,美國將無法再補給台灣。

蓋拉格在聲明中表示:「我們正處於中國共產黨可能入侵台灣的極度危險之中,昨天的兵推凸顯有必要在任何危機開始前,就採取行動嚇阻中共侵略、讓台灣全副武裝。」

他還說,美國必須解決總價190億美元積壓未交付的對台軍售、加強聯合軍事訓練,以及增強這個區域的美軍。

憂心台海爆發衝突已罕見成為華府兩黨共同關切的議題。美國官員表示,中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前為侵台做好準備,但這不代表中國已決定犯台。

中國未承諾放棄對台動武。美國是台灣最重要的武器供應國,但台灣抱怨軍購交付延宕。

路透社尋求台灣駐華府代表處評論這次兵棋推演,但尚未獲得回應。

一名與中國問題特別委員會關係緊密的消息人士向路透社概述兵推結論,其中包括:華府若未強化與區域盟友的基地協議,美國就會面臨高昂損失;長程飛彈庫存將快速用罄;全球市場將「徹底崩潰」等。

蓋拉格在兵推前稱「企業界不夠認真看待台灣危機的威脅」,並示警這種態度近乎失職。(譯者:楊昭彥)1120421