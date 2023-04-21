旅美好手張育成向紅襪隊請陪產假，透過視訊參與女兒Winola的出生喜悅後，今天歸隊先發對雙城擔任9棒游擊手，並在5局下逮住雙城右投阿卡拉（Jorge Alcala）的92哩速球，大棒掃出飛越左外野高牆「綠色怪物」的兩分紅不讓，也是個人本季第2轟，讓紅襪前5局就以10比1大幅領先雙城，終場紅襪以11比5勝雙城。

張育成前兩次打擊分別擊出三壘滾地球與遭到三振，不過游擊守備屢有佳作，5局上才滑接攔下明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）擊出的三遊強襲球，快傳一壘刺殺結束該局，沒讓剛破蛋的雙城繼續添分。

下半局紅襪先靠高飛犧牲打，將比數拉開到8比1領先，兩出局後張育成在一壘有人的情況下踏入打擊區，與阿卡拉纏鬥到第5球，漂亮將內角偏低的速球掃出綠色怪物。這也是張育成本季第3安，中止連8打數的安打荒，而且他本季不打則已，只要敲安都帶有2分打點。

張育成7局下擊出三壘滾地球出局，此役打擊以4支1作收，打擊率上升到1成，本季累積2轟、6打點。

雙城此役派出日籍右投前田健太先發，但2局下就被強襲球打傷退場，紅襪趁機在3局下狂灌6分，取得7比0領先優勢。