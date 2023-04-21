大陸安徽省一名31歲楊姓男子18日晚間和一群友人聚餐，酒後與同場的33歲劉姓女子發生口角，進而當街上演肢體衝突，沒想到男方竟然撿起一根長棍痛毆女方，驚悚的行徑和吵鬧聲響也驚動了周邊居民。隨後警方獲報到場活逮楊男，並將劉女送醫，幸無大礙。

據陸媒《九派新聞》報導，安徽省阜陽市界首市公安局深夜接獲居民報案，聲稱有人在街道上吵架，已被聲響嚴重干擾。警方到場後，發現劉姓女子倒臥在地，隨即呼叫救護車並協同醫護將她送至醫院，經鑑定僅為輕傷，幸無大礙。

至於事發經過，警方表示，原來是劉女和楊男當天晚間7時許與共同友人聚餐，雙方酒後出於言語糾紛而爆發激烈口角，進而當街上演肢體衝突，孰料楊男居然從地上撿起一根長棍，猛然朝劉女打去，多虧警方及時到場將楊男逮捕，並依法處以行政拘留7日與罰款人民幣500元（約新台幣2220元）。

劉女被送醫後，經鑑定僅受輕傷，幸無大礙。（圖／翻攝自微博／阜陽界首公安在線）

此外，楊男和劉女衝突當下的畫面也被附近居民錄下，網友對此紛紛直呼「犯罪真是沒成本」、「才拘留7日 ，像這種人就不該放出來，關一輩子」、「黑暗的社會，暴力無處不在」、「有關部門要不要計劃一下重新制定法律了」、「遠離暴力分子保平安」。

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