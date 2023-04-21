天心在《做工的人 電影版》客串飾演律師，除了展現火辣身材，也是片中「噗嚨共」3人組李銘順、游安順、薛仕凌之所以成為好麻吉的關鍵角色。結婚7年的天心，跟韓籍老公感情相當融洽，被問到會不會像片中曾珮瑜角色一樣狂念另一半，天心立刻大喊：「我告訴自己，千萬不要當一個嘮叨的老婆。」笑說大部分都是跟老公撒嬌，但這招用久了老公就開始有警戒心，「他就會一副『妳想幹嘛』的表情，很好玩。」

戲裡天天夢想發大財的游安順，坦言自己有「守不住錢」的體質。（圖／趙文彬攝）

電影版中李銘順、游安順、薛仕凌3人天天夢想發大財，但錢進了口袋又守不住，還走衰運遇上詐騙。被問到有沒有發生過一樣的事，游安順透露以前30年前曾遇到廣告傳單詐騙，「一看就說我中了50萬現金，我想說真的假的，接下來就說要先繳稅金才能領獎，覺得怪怪的就沒有匯款，還好我不是噗嚨共。」

天心說起與韓國老公的互動，過程十分有趣。（圖／趙文彬攝）

游安順坦言自己也是「守不住錢」的體質，幾乎都是交給老婆來理財，平時花費大多都是典禮治裝或是請客埋單。薛仕凌也認證，笑說跟著兩位「順哥」李銘順、游安順就很有口福，「他們都會帶我去吃好吃的，但都不讓我埋單，我只好私底下買東西給他們，不然很不好意思。」

薛仕凌透露自己被李銘順、游安順照顧到感覺很不好意思。（圖／趙文彬攝）

天心則說自己曾有一次夢見樂透號碼，但起床時只記得3個號碼，憑記憶去選號碼還真的中獎，讓她直呼好神奇。她也認同女人就是要犒賞自己，「打扮是為了自己快樂啊！」笑說老公每次都會稱讚她素顏真漂亮 「但我化完妝，他看起來比較開心耶！ 是在騙我嗎？」幽默發言逗笑在場眾人。

薛仕凌在《做工的人 電影版》開怪手，負責拆除舊屋的重責大任，直呼壓力很大。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）

薛仕凌在片中開怪手，要拆房子還要用怪手接小孩，他談到拍攝就忍不住苦笑，直呼攝影師相當認真，為了取得好畫面「就像入魔一樣」，他甚至要開著怪手正面面對攝影機拆房子，「我覺得很誇張，當下心裡很害怕，很怕一不小心就插到他們，而且我們拆房子是真拆，只有一次機會。」電影裡他還要開著小貨車甩尾，在街道上狂飆，宛如極速賽車，對此他也是心裡壓力超大，「導演說希望速度感，但這種小貨車，我真的很怕開快就翻車。」

《做工的人》雖然劇情悲傷，但演員們回憶拍戲過程顯得很歡樂。（圖／趙文彬攝）

電影裡薛仕凌飾演的阿全，一不小心雙手就抓上天心的胸，薛仕凌在拍攝現場緊張到手足無措，被虧害羞到都不敢正眼看天心。不過，天心相當稱讚薛仕凌演出，大讚薛仕凌給了十足安全感，「我很意外仕凌瘦瘦的，但他接住我每次都讓我很有安全感。」天心還加碼爆料，虧李銘順比薛仕凌高又壯，卻抱不動她，「我之前跟李銘順拍（別部）戲，他要把我公主抱抱起來，他腿軟耶！」《做工的人 電影版》現正熱映中。

更多 CTWANT 報導