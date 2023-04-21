17歲邱姓男子20日深夜自撞中央分隔島及行道樹，整台車撞的稀巴爛。（民眾提供）

17歲邱姓男子20日深夜無照駕駛租賃車行經台中潭子，疑未注意車前狀況，自撞中央分隔島及行道樹，整台車撞的稀巴爛，車上李男等共4男1女均多處擦挫傷，送醫後已無大礙。警方表示，經酒測李男無酒精反應，正確肇事原因待釐清。

調查指出，4月20日22時15分許潭子區發生交通事故案，17歲邱男駕駛租賃小客車，車上共載3男1女乘客，沿潭子區中山路2段由南往北方向行駛時，疑未注意車前狀況，因而自撞中央分隔島及行道樹。

這起事故造成乘客右前方22歲李男、右後方20歲楊男、後方中間19歲楊男、左後方18歲王女以及駕駛邱男身體多處擦挫傷，

警方依規定到場處置，駕駛經檢測均無酒精反應，駕駛及4名乘客均身體多處擦挫傷，經送醫台中慈濟醫院後傷勢已無大礙，生命跡象均穩定，租賃車體撞得稀巴爛橫在路中。

警方後續依規定到場處置，駕駛經檢測均無酒精反應，後續將調閱相關影像畫面，以釐清案情。有關邱男無照駕駛部分，將依道路交通管理處罰條例第 21 條第3項製單舉發，處6000元以上12000元以下罰鍰。

警方呼籲，用路人應遵守交通法規，行經路口時應減速慢行並注意前方狀況，保持安全距離，以避免事故發生。