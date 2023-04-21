地方當局也回報貝爾哥羅德市（Belgorod）發生大爆炸，貝爾哥羅德州州長說有2名女性受傷。

根據塔斯社，俄國國防部表示：「一架蘇愷-34空軍飛機在貝爾哥羅德市上空飛行時，意外發射航空彈藥。」

目前還不清楚這起意外牽涉到何種武器。

蘇愷-34是一種超音速戰鬥轟炸機。

俄國國防部也說有一些建築物受損，並宣布已在調查當中。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）宣布進入緊急狀態。他在通訊應用程式（App）Telegram寫道，一條主要街道上出現一個20公尺寬的坑洞，有4輛汽車和4棟公寓建築物受損。

現場拍攝的影像顯示，街道上有成堆混凝土，數輛汽車受損，還有一棟建物窗戶破裂，一家店鋪的屋頂上出現翻倒的汽車。

莫斯科去年2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」後，俄羅斯南部數個地區的燃料和彈藥庫發生爆炸，貝爾哥羅德州是其中之一。