受到鋒面影響，全台昨天都在下雨，卻只有台南獨自「乾燥」，臉書粉專「台南式 Tainan Style」分享氣象局的「日累積雨量觀測圖」說，這真的厲害了，到底是什麼神秘的力量籠罩在台南上空，全台都因降雨變色，獨獨台南是空白的，吸引1.2萬人討論。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」轉發氣象局的「日累積雨量觀測圖」，只見昨天下午2點的時候，全台各地都因為降雨而變色，唯獨台南空白一塊，幾乎沒有下雨。神奇的現象讓小編忍不住驚嘆「厲害了！究竟是什麼神秘力場籠罩在台南上空呢？」

全台因為降雨變色，獨獨台南白一塊。（圖／翻攝自氣象局）

貼文吸引1.2萬人狂讚，不少網友留言討論，「從嘉義回台南真的會滿頭問號，嘉義是狂風暴雨，台南卻風平浪靜」、「等下不帶雨衣騎車去集水區晃一下好了，我人品這麼差雨應該會衝著我來」、「 一個擁有結界的城市」、「天『棄』之子」、「全程聖結界，絕對屏障」。

粉專「台南式 Tainan Style」也留言說，怎麼越來越誇張，好像雲飄來台南就會散掉一樣，台南上空一定有什麼結界吧？吸引了500多人狂讚，不少人笑歪，有網友還開玩笑說「台南市極度乾燥 SuperDry」。

根據氣象局觀測資料，昨（20日）下午3點以後台南外圍也開始下雨，但是降雨時間頗短，持續了幾個小時就結束，而台南市當天最大雨量僅17.5毫米，在關廟區國道三號測站，是整個台灣最低的降雨量。