高雄一名養生館推拿師前年4月在幫女顧客做刮痧拔罐時，趁對方趴躺按壓大腿時，另一手竟手淫射精在對方左側臀部，女子屁股感到噴射的溫熱液體驚覺不對勁，起身報警，男子辯稱液體是精油，還說當天早上有夢遺，手上曾沾到精子，不過法官不採信，一審遭判1年，二審法官予以緩刑4年。

判決書指出，男子在高雄某養生館擔任推拿師，平日以經絡穴道推拿、刮痧、拔罐等傳統民俗療法為業，女方前年4月27日前往做刮痧拔罐時，被男子指示脫去外褲、以趴姿在按摩床上，男子竟趁推拿臀部穴道，趁機自慰並射精在對方左側臀部上，男子之後拿熱毛巾將精液抹除，仍被對方察覺異狀報警。

男子辯稱女子感受溫熱液體是精油，因精油都是按壓式的，當下可能按太大力才噴濺到對方內褲，他還稱當天早上有夢遺、沒換內褲，手曾碰到精液，才在按摩時才沾到對方身上；不過女方表示，男子在壓臀側時，曾感到頻率不對勁，臀部上有噴濺的溫熱感，與本來的精油感受完全不同；至於男子稱夢遺導致精液沾到對方身上，法官認為男子為對方拉筋、按摩時，是全身跨坐臀部，精液應該不會只沾到左臀，認定男子辯詞不可信。

法官判定男子為顧客提供刮痧、拔罐、按摩服務時，有類似醫療上照護關係，竟罔顧對方對其信任，於按摩臀部時射精，做出猥褻行為，造成對方身心受創，且犯後矢口否認犯行，審酌男子為大學畢業，現為自由業，月薪約新臺幣25000、已婚，依對受照護之人利用機會猥褻罪，處有期徒刑1年。案件經上訴，男子坦承犯行並達成和解，高分院判刑度不變，予以緩刑4年。