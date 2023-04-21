2024總統大選時間逼近，但國民黨的人選仍尚未決定，主席朱立倫態度更是遭到藍營內部質疑，立委賴士葆、李德維等人直言，基層現在相當焦慮，應盡快徵召新北市長侯友宜，避免選情下滑。對此，入口網站《Yahoo民調》也在昨（20）日發起網路投票。

截至21日早上7點30分，總計有超過6600人參與該投票。針對「藍營基層呼籲盡速徵召2024總統參選人」的題目，表態「非常贊成」的民眾占54.9%、覺得「還算贊成」的人則有17.0%、認為「不太贊成」的網友為7.6%、「完全不贊成」的參與者僅8.4%、剩下「不知道／沒意見」占12.1%。

另對於「你認為藍營總統參選人的出線速度，會對2024整體選情帶來影響嗎？」認為「一定會」的民眾高達48.2%、覺得「可能會」的人也有19.8%、表示「不太會」的網友占13.6%、抱持「完全不會」態度民眾則有10.4%、剩下8.0%是「不知道／沒意見」。「一定會」與「可能會」相加後高達68%，也就是說有近7成民眾認為，國民黨徵召再拖下去會影響2024選戰。

對於國民黨2024總統候選人是否應盡速徵召，藍營立法院黨團總召曾銘宗也強調，近日黨團開會，大部分委員都主張越快越好，不要再等，侯友宜就是黨內最強母雞，若是一直被對手打，國民黨這仗也不用玩了，「因為被打爆了。」