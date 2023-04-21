生達自2022年7月開始併入生泰，另外轉投資的生展也繳出佳績，再加上匯兌收益，EPS創歷史高。展望今年首季，由於生泰是自去年的7月入合併報表，范滋庭說，上半年基期低，營收仍具成長動能，而到了下半年基期墊高，成長幅度將會縮小。

范滋庭說，缺藥潮將會漸漸減緩，但品項會缺少，在缺貨潮之下，公司旗下的慢性病、感冒藥等品項在國內市佔率成長，可望維持既有業務雙位數的成長。此外，公司將維持每年約5個新品項的上市，增加營運新活水。

在國外市場方面，生達在東南亞表現不錯，菲律賓已設立子公司，累計10多張的藥證，未來將透過自有團隊來銷售。去年生達東南亞營收約2~3億元，今年成長力道受到期待，法人樂觀預期，將會有50~100%的成長。

生達轉投資的連鎖藥局佑全藥局，2023年將維持20%的新店增長，目標再增加30間新店，也會在家樂福旗下惠康店內，開立50家的店中店。