綠茵生技成立於2012年7月，目前資本額2.44億元，旗下有兩家子公司包括1995年創立從代理進口品牌保健品原料的康普森，及2002年成立配方整合設計的鋒揚科技等。

綠茵生技指出，國內市場現階段舊客戶黏著度增加，公司也積極開發大客戶，原有客戶將會開發更多項的產品，增加訂單。在外銷市場方面，吳嘉峰指出，公司已有兩張美國FDA新膳食補充成分許可(NDI)認證的廠商，今年將加強搶攻外銷市場。

綠茵生技專營保健食品自行研發、製造、進口、配方劑型設計、製造打樣、代工生產到輔導銷售，提供一站式服務，包含進口及自行研發生產的原料，常態性備料品項多達500種以上，數量之多堪稱保健食品原料的百貨公司，其中超過120項具備商標、專利和功效研究，為業內3到4倍之多，搭配系統化研發平台和模組化保健食品配方大數據資料庫，有利於縮短為客戶打造客製化產品配方的時間。