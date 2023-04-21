證交所去年已針對碳權交易平台成立專案編組，也參訪日、韓、星等交易所就相關議題交流。氣候變遷因應法於今年1月三讀通過後，與環保署、證期局組成工作小組定期召集會議討論，並持續與國發會、經濟部、環保署及金管會等相關單位統籌規畫，未來將持續蒐集智庫建言，拜訪工商團體、環保團體聽取意見。

台灣碳權交易所主要業務將包含國內碳權交易、國際碳權買賣及碳諮詢宣導服務。國內碳權部分將配合環保署法規進程及制度規畫，建置國內碳權交易平台；國際碳權則將依國內企業需求與國際認證機構洽商合作，協助國內企業降低減碳成本，因應國際減碳衝擊；另針對國內碳費課徵、國際碳邊境稅實施及供應鏈碳中和等議題，將提供相關諮詢及宣導服務，以緩解企業碳焦慮。

台灣碳權交易所的設立，可望協助企業於達成碳中和目標及經濟產業發展中取得雙贏，創造減碳誘因，進而激勵低碳或綠能科技創新，創造綠色就業機會，未來並將藉由碳權交易增加國際間交流與合作。