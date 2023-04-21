國巨第1季合併營收260.96億元，較上季減少9.5%，並較去年同期減少13.4%，單季合併毛利率為33%，較上季減少3.5個百分點，並較去年同期減少5.1個百分點，營業利益為49.2億元，營業利益率為18.9%，較上季減少1.7個百分點，並較去年同期減少6個百分點，非營業項目淨收入為5.14億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得4.36億元，單季歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為41.32億元，較上季減少0.8%，並較去年同期減少33.8%，單季每股盈餘為9.9元。

展望第2季，由於供應鏈的庫存及終端需求仍持續調整中，且整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，國巨第2季營運處於緩步回升，國巨預估，第2季標準品產能利用率與第1季40%到50%相當，特殊品產能利用率與第1季約70%相當，第2季合併營收與第1季持平或微幅增加，毛利率及營業淨利率預估將較第1季微幅增加。

就終端來看，國巨表示，消費性產品、PC、網通/手機等需求還是疲弱，車用及工控相對比較好。

國巨於2022年10月分別以總交易金額約為7940萬歐元(約當新台幣24.8億元)現金收購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部(Heraeus Nexensos GmbH)，以及總交易金額約為6.86億歐元(約當於新台幣214億元)現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，跨入感測元件領域，國巨表示，賀利氏已於4月完成合併，施耐德則仍在進行中。