「秀場天王」豬哥亮的女兒謝金晶擁有亮眼美貌、火辣身材和一副好歌喉，並經常透過社群平台分享日常生活。豈料，她近日曬出兩張電腦斷層頭檢查的頭部骨骼照片，並自曝「下顎骨頭直接裂成兩半」，被醫生提醒：「若不小心錯位就要開刀。」

謝金晶突然於21日半夜在IG限時動態透露，原以為休養2個月恢復得不錯已經快好了，結果前幾天看了電腦斷層報告才知道自己「下顎骨頭直接裂成兩半」，不只正面連內側也是裂一大條，現在只能依靠周圍的肌肉撐住，醫師見狀嚴肅表示這個不能開玩笑，「若不小心錯位就要開刀。」

據了解，謝金晶2個月前外出遛狗摔倒、下巴撞擊地面縫了4針還有輕微腦震盪。休養多時候以為好多了，沒想到上週回診看了電腦斷層才發現下巴跟下顎骨都有斷裂。慶幸的是，謝金晶表示，目前傷勢不影響講話、唱歌，所以可以正常工作，只要嘴巴不要張太大、不要咬太硬的食物，好好休養一個月就可慢慢恢復，她開玩笑呼籲眾人：「不要逗我笑喔！」

謝金晶自曝下顎骨頭直接裂成兩半。(圖/謝金晶 IG)

事實上，謝金晶的歌曲相當受歡迎，去年年底被許多廠商指定尾牙演出舞曲，短短近兩個月，受邀活動高達50場，敬業的她每天幾乎都在趕場，每次表演結束，她都累到鐵手鐵腿的幾乎都沒有感覺了，「一回到家立即靠按腳機來紓緩痠痛，每天趕場演出對我而言真是甜蜜的負擔」。