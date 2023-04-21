「國光女神」梁云菲日前一段38秒私密片外流，昨(20日)發文認了是自己，除了強調當時「短髮也單身」，而且影片是幾年前拍攝的，更指出會對散播者採取法律行動，如今她的男友小銨也跳出來力挺，更不忘喊話：「她知道她不是一個人」。

梁云菲昨(20日)再次發文表示這幾天內欣相當煎熬，事情也並非新聞報導那般，不曉得為何有人要刻意抹黑去傷害一個女孩子，甚至想看她的難堪模樣，坦言：「我差點就被擊倒了，就差那麽一絲一毫」，接著強調自己並沒有犯錯，但卻很心疼男朋友與身邊的親友，必須陪她承擔整件事情，不過卻也因此發現自己並非一個人。

對此，男友小銨也在PO文底下留言，他指出梁云菲過程不如大多數人幸福，也患有PTSD及憂鬱症，甚至有活到35歲就好的想法，接著透露她活的比任何人都灑脫，甚至不覺得拍影片會怎樣，不過經過此事件之後，她開始意識到自己並非一個人，也開始感受到身邊的人給她的愛及溫暖，相信往後在做什麼事之前，都好好思考身邊的人。

梁云菲男友留言力挺。（圖／nanaliangbadgal IG）

小銨在陪伴梁云菲度過此事件後，不免感概：「我也想告訴大家，現在的世界真的有病，不光是我們大，家也一定會在人生的路上受挫 跌倒，But it’s ok 除了生死都是小事」，最後也感謝這段時間所有人給的溫暖，接著強調：「希望她的勇敢能成為你們遇到困難時的榜樣」。

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