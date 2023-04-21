綜所稅即將開徵，根據7-ELEVEN大數據觀察到，每到5月繳稅季，有7成的消費者集中在5月第一周完成納稅，觀察適逢發薪日早繳早安心、各大業者限時限量回饋須提早卡位等因素有關，為提供消費者多元、便利的繳稅管道，同時兼顧無須卡位、人人都有機會獲得好康回饋。

統一超表示，7-ELEVEN自2014年起超前部署打造跨產業、跨通路、貼近民需的OPEN POINT點數生態圈，以會員、點數、支付3策略擴大生態圈體系，更整合集團資源開發可同時完成支付、累積點、存發票的icash2.0、icash Pay、OPEN錢包，三大支付工具皆可跨品牌、跨通路支付使用、同時累積OPEN POINT點數，由於OPEN POINT 點數1點等同1元新台幣，方便消費者記憶與使用，還可跨20大通路當現金直接折抵消費，到7-ELEVEN還可繳納18大民生代收，包含綜所稅也能折抵使用；OPEN POINT點數儼然已成為1,600萬會員行動帶著走的虛擬錢幣，2022年總發行點數價值高達16億元新台幣，較2021年成長6成，創歷史新高。

7-ELEVEN領先同業、連續第二年攜手愛金卡公司打造全台最便利的O2O繳稅服務平台，藉由離家最近的6,700家7-ELEVEN、行動帶著走的電子支付工具icash Pay、1,600萬會員獨享的OPEN POINT生態圈，三大資源整合提供納稅人實體、線上兩大繳稅模式，更祭出三大繳稅賺好康攻略，大方送7-ELEVEN購物金、OPEN POINT點數，最高回饋率達100%， OPEN POINT會員還可於7-ELEVEN門市使用OPEN POINT點數繳納綜所稅，滿足納稅人輕鬆繳、聰明賺的生活體驗。