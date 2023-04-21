富采集團率領旗下子公司參展Touch Taiwan 2023，聚焦Micro LED、Mini LED、車用、感測、元宇宙及次世代化合物半導體等六大核心技術。

富采以景氣角度看營運，目前確定今年第一季營運為谷底，第二季會比第一季好，且逐季向上，下半年會較上半年好，但成長幅度恐相對和緩，加上去年上半年營運高，今年整體營運成長將有挑戰，營運詳情將在5月5日舉行之法說會做更明確說明。

富采旗下晶電董事長范進雍表示，面板業看法相對樂觀，背光需求復甦有望，車用、消費性產品相對平緩，而Mini LED第二季將較第一季佳，並逐季成長，但成長幅度仍不算顯著，Mini LED其中的電視、車載成長看好。

富采於2023年進行Micro LED布局，與錼創科技-KY創(6854)合作第一條產線將於年底完成(6吋產能5000片套)，隨後進入客戶認證，計畫於2025年達到產能1萬片套。Micro LED應用最慢將於2024年進入量產，會先從電視、穿戴式裝置開始切入。范進雍也有信心，應用領域將越來越多，擴展進度也如預期，新廠支援需求，2027年可望啟動第二波新產能。

關於成本下降狀況，Micro LED尚未大量製造，將思考終端需求，調整LED介面貼近需求，公司將持續合作供應鏈，並以滲透率可望降低成本，富采子公司隆達董事長蘇(峰)正說明，以液晶面板為例，透過機台、製程、材料來省成本，32吋液晶TV面板從最開始一片價格1000多美元，現在只要30美元，便達30倍價格差異，不過價格下降時間拉長20-30年之久。Micro LED價格改善空間很大，不過富采預估成本下降約4-5年，當中將持續合作供應鏈，後續產品受惠成長動能更大，富采卡位最前線。

隆達董事長進一步提到，成本除從晶片的角度之外，從整體供應鏈來看，巨量移轉技術也是主要因素，目前廠商可在1秒鍾轉換1萬顆LED晶粒，或許半年後可達10萬顆，隨著技術成熟化，未來成本可望盡速達現階段的十分之一。