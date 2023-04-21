財政部高雄國稅局表示，考量國內疫情趨緩，防疫政策逐漸鬆綁，民眾已逐步邁向疫後新生活，政府作業宜回復常軌；又國稅局持續推動多項便捷所得稅申報，提升報稅便利性並精進服務品質，以協助納稅義務人輕鬆完成申報，相較109年至111年適逢嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，延長所得稅申報期間為2個月，今年所得稅申報期，維持法定申報期間1個月，自本(112)年5月1日起至5月31日止。

不過納稅義務人如受疫情影響、屬經濟弱勢者、因客觀事實發生財務困難，致無法於結算申報截止日前完納所得稅捐者，可於本年5月31日前利用財政部稅務入口網線上服務、郵寄或臨櫃等方式申請延期或分期繳納稅捐，無論應納稅捐多寡均得申請，延期期限最長1年，分期最長可達3年(36期)，國稅局將從寬受理，以紓解資金壓力。

自112年4月28日起，納稅義務人凡持有自然人憑證、醫護人員憑證、健保卡及密碼、行動自然人憑證、電子憑證、行動電話認證或以「戶號+查詢碼」為通行碼，可透過財政部電子申報繳稅服務網/綜合所得稅，下載所得及扣除額資料，不用親自到國稅局查詢；國內營利事業、機關團體及執行業務事務所，可自行透過財政部稅務入口網，查詢所得資料，申報期間再至財政部電子申報繳稅服務網辦理網路申報。

財政部高雄國稅局表示，因應電子化政府政策及為提供納稅義務人更多元的服務，今年綜合所得稅網路申報系統，新增試辦附件上傳功能，納稅義務人透過網路完成申報後，若有應檢送證明文件，可透過該系統上傳附件檔案，無須再檢送紙本證明文件至國稅局，可節省往返遞送時間或郵寄成本，達全程申報無紙化。

為強化綜合所得稅報繳稅便利性，本年度手機報稅新增現金繳稅及申請延(分)期繳稅功能，並試辦網路(含手機)申報附件上傳服務等措施。民眾於所得稅申報期間24小時均可在家利用網路(含手機)報稅及線上繳稅。若申報期間如有綜合所得稅臨櫃報稅需求，可利用「報稅預約三合一」之便民服務措施，以網路點選洽辦國稅局/分局稽徵所或電話事先預約，避免現場久候。

而大力推行自行使用網路(手機)申報綜合所得稅，財政部高雄國稅局表示，5月報稅即將登場，今年手機報繳稅功能再精進，增加「現金繳稅」及「申請延期或分期繳稅」兩項功能，完善手機報稅多元繳稅管道，對於繳稅有困難之納稅義務人亦可透過連結進行線上申請延期或分期繳稅，快速又方便。各地區國稅局更聯合舉辦「在家e報稅好禮大Fun送」抽獎活動，只要自行使用網路(手機)申報綜合所得稅，就有機會抽到大獎。

財政部高雄國稅局表示，今(112)年申報111年度綜合所得稅結算申報，納稅義務人有應退稅款者，將分三批退稅，其中，第1批退稅條件與去年有所不同，5月31日前以網路申報(含手機報稅)、線上登錄及電話語音回復稅額試算及5月10日前向戶籍所在地國稅局遞(寄)送稅額試算書面確認書之退稅案件，經核定退稅者，將於7月底撥付退稅款。

以二維條碼或人工申報方式之退稅案件，經核定退稅者，將於10月底撥付退稅款，今年取消5月10日前申報即可提早退稅的條件，欲儘早取得退稅者，可利用網路報稅。