保險局副局長蔡火炎指出，「保險法施行細則」第3條規定，保險公司收取保險費，應由其總公司或分公司簽發正式收據。因此消費者繳交保費後，如未拿到保險公司製發收據，應向保險公司洽詢確認，以保障自身權益。

其次，「保險業授權代收保險費應注意事項」第2點規定，保險業若以現金或支票收取繳納保費，應「同時」交付保戶送金單或收據並載明收費時間。授權所屬保險業務員、保代或其所屬保險業務員代收保費，亦應依規定交付送金單或收據，保險業並應負授權人責任。

最後，消費者以信用卡、銀行帳戶扣繳保費時，應注意授權書上相關資料填寫正確性，授權人簽名處應由授權人親自簽名。依保險法第115條規定，利害關係人可代要保人交付保費，若以非要保人信用卡或銀行帳戶扣繳保費，應先向保險公司瞭解應提供關係證明文件。

蔡火炎進一步呼籲，即使是透過親朋好友購買保險，消費者於繳交保費時，仍應要求業務員同時交付收據，並核對收據金額及相關資訊正確性，若有異常亦應向保險公司洽詢確認，以確保自身權益。