運動家新球場的落腳處終於有著落了，根據《ESPN》報導，運動家將在內華達州拉斯維加斯的賭城大道附近購地，打算建造一座大聯盟球場。運動家也成為自2005年國民（從蒙特婁搬遷至華盛頓）之後，18年來首支搬家的大聯盟球隊。

球隊總裁卡瓦爾（Dave Kaval）表示，新球場預定地大約為49英畝（約19.8公頃），將建造一座價值15億美元、擁有3萬5千個座位且屋頂可開闔的球場，也正考慮發展餐廳以及露天劇場等設施。卡瓦爾也提到，運動家將和內華達州以公私合營的方式資助新球場，希望能在明年開始動工，有望於2027年賽季搬進新家。

奧克蘭亞裔市長盛桃（Sheng Thao）批評運動家，指出球團起初就著眼於其他選擇，從未真心與奧克蘭市進行談判，「我很失望，運動家選擇不與真正的合作夥伴進行溝通，不尊重球迷、城市和球團之間的關係。」盛桃提到，運動家只是利用這段過程，試圖從拉斯維加斯獲得更好的交易條件。

運動家多年來一直在尋找新家，取代破舊且過時的奧克蘭體育館，球隊自1968年搬離堪薩斯後，便以奧克蘭做為球團所在地，運動家曾打算在同樣位於加州的費利蒙和聖荷西建造球場，也考慮過奧克蘭附近海濱，但計畫屢屢遭受阻礙。