NBA官方21日正式宣布，「綠衫軍」塞爾提克後衛布羅格登擊敗尼克後衛奎克利、公鹿前鋒波提斯等競爭對手，順利獲選本季年度第六人，本季這個獎項命名為「哈維契克獎」，屆以紀念綠軍傳奇球星約翰哈維契克，如今由綠軍球員獲選年度第六人，當然更具意義。

這也是綠軍球員相隔37年再次拿下這個獎項，上次是1985-86年球季的塞爾提克前鋒比爾華頓。現年30歲的布羅格登，是2016年第36順位被公鹿選上的，他在2016-17年球季獲選年度新人，成為史上自1966年以來首位獲選年度新人的非首輪新人。

隨著布羅格登拿下本季年度第六人，成為史上第2位生涯曾獲選年度新人與年度第六人的球員，史上首位是麥克米勒。

布羅格登本季例行賽出賽67場全都替補，場均14.9分、4.2籃板及3.7助攻，投籃命中率4成84，三分命中率4成44，罰球命中率8成70，只要他有出賽，塞爾提克拿下46勝21敗，本季拿下東區第2種子的塞爾提克，目前在季後賽首輪取得2勝0敗領先。