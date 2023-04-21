大陸近日瘋傳一段意外事故畫面，一輛轎車16日行駛在8線道的外側，前方2輛車突然靠左急切並剎車，但後方駕駛仍逕自往前開，當場撞飛一名走在斑馬線上的老人，驚悚過程曝光，多數網友認為道路設計不良，加上老人穿著全身黑色服裝，才會間接導致車禍，留言「根本撞上了才看到人」。

微博帳號「交通安全蜀黍」分享事發影片，一名駕駛行駛途中先遭一輛出租車超車，後來前方出租車突然左切，與另一輛左側的車同時在路口急煞，後方駕駛見狀仍逕自往前開，沒想到正前方就出現一名老人正緩慢地走在斑馬線上，老人當下被撞上摔飛到擋風玻璃，翻滾一圈後摔回地面，玻璃當場碎裂。

轎車16日行駛在8線道的外側，前方2輛車突然靠左急切並剎車，但後方駕駛仍逕自往前開，當場撞飛一名走在斑馬線上的老人。（翻攝自微博帳號「交通安全蜀黍」）

驚悚畫面曝光，前方2輛車疑似看到老人後隨靠左側急煞，而後方駕駛見狀仍往前開，隨即把老人撞飛，駕駛後來停在路中；PO文指出「防禦性駕駛技術瞭解一下！途徑斑馬線，計程車刹車燈已經亮起，視頻車還沒有反應」，影片引發網友熱議。

有不少網友檢討肇事駕駛，留言說「撞上了才看到人」、、「前車突然變道準沒好事」、「前面急煞了沒看見嗎」，但也有網友認為老人也有責任「晚上還得穿鮮亮的衣服，是真看不到啊」、「這倒背手過馬路的老者也算是咎由自取」，部分網友認為道路設計不良「這裡不是十字路口，一般不太注意會有一個人行橫道」、「這個人行穿越道應該封掉，是個危險多發點」。