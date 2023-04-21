搶攻母親節商機，台北凱撒大飯店館內「王朝」中餐廳、「Checkers」Buffet自助餐廳與宴會廳同步推出母親節主題餐飲並結合各式優惠搶市，同時，整個五月並推出『我愛媽咪』母親節住房專案，含早餐5,265元起，4月30日前預訂享假日不加價，每房並自助晚餐。

台北台北凱撒大飯店「王朝」餐廳以及宴會廳於5月1日至5月14日期間推出『女神媽媽母親節』專案，宴會廳推小家庭桌菜每桌5位8,900元+10％起，5月5日前預訂免一成優惠，預訂桌菜加贈價值4,300元Caesar SPA券一張。「王朝」餐廳每桌10位16,800元+10％起，預訂5月13日及5月14日兩天皆加碼贈送媽咪康乃馨花束一支。

Checkers自助餐廳於5月1日至5月31日期間推出『愛呀我的媽』母親節優惠，午餐、下午茶、晚餐四人同行招待一位母親免費(5／13、5／14不適用)，5月13日及5月14日母親本人用餐享8折，媽咪享有一次抽獎機會，最大獎為Checkers平日晚餐券六張，二獎為Checkers下午茶券六張、三獎為Checkers金莎花束乙束、其餘獎項為Checkers 8折餐券乙張。Checkers全天候buffet等。

台北凱撒『我愛媽咪』母親節住房專案，5月1日至5月31日每晚含早餐5,265元起，4月30日前預訂享早鳥優惠假日不加價，每房加贈Checkers晚餐價值2,174元兩客，或Caesar SPA五行經絡護理60分鐘價值3,200元療程一位。