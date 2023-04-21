搶攻母親節餐飲商機，肉品專家ROU BY T-HAM今年推出多款套餐犒賞媽咪，以「ROU極致海陸空肉饗宴」為主題推出經典的大塊肉爐烤系列，風味層次多元的香料烤鹿野小土雞，還是適合精緻媽咪品嚐的法式烤低溫慢煮的爐烤紐西蘭羊排與主廚招牌烤午魚，提供多樣選擇。此外，5月12日至14日至ROU BY T-HAM 二樓餐廳內用點選套餐，即贈送主廚特製現切的「手工麵包薄切生火腿普切達」與極致味蕾享受的甜點「純手工製作北義奶酪」。

ROU BY T-HAM廣受老饕喜愛的大塊肉爐烤系列，全系列共有三款經典肉品，包含以長達12小時低溫烹調鎖住肉汁後高溫上色、塗抹上特製青醬、碎杏仁果並佐以野莓果醬，一口咬下可品嚐到豐富油脂交織果香的「西班牙伊比利梅花豬肉。肉質結實有彈性，烘烤後帶有迷人焦香與微脆口感的「美國加州 Brandt Beef 頂級自然牛帶骨牛小排」，以及經典熱銷的「爐烤蜜汁帶皮火腿」。

ROU BY T-HA針對母親節推出的兩款排餐，「炙烤日本F1紐約客山椒燒」選用日本頂級肉品，以大火雙面煎炙手法鎖住飽滿肉汁，上桌後淋上現煮的山椒醬汁，讓麻香激發出厚切牛排鮮甜的滋味。另一道「法式低溫慢煮爐烤紐西蘭羊小排」則使用香氣十足的羅勒與杏仁果碎混合製成調醬，細細抹在羊排表面，以香煎方式增添肉香，層次滿滿。

ROU BY T-HAM除經典的牛豬料理外，在母親節套餐選擇也納入清爽的雞肉與魚肉料理，以完整的「ROU極致海陸空肉饗宴」，全面滿足不同肉品愛好者的需求。「香料烤鹿野小土雞」選用肉質細膩的台灣鹿野野放土雞，使用Cajun卡疆、新鮮香料、蒜頭醃製兩天後拌入煙燻紅椒粉和橄欖油烘烤，金黃光澤的酥脆表皮散發出迷人香氣，令人回味無窮。海鮮選擇上，「主廚招牌烤魚」選用了頂級的午仔魚，以180度的烤製溫度將外皮烤至焦脆，一口咬下可感受魚肉的鮮嫩多汁，再佐以柚子蘿蔔，更加清新美味。

享用母親節套餐外，5月12日至14日至ROU BY T-HAM二樓餐廳內用點選套餐，另加贈特製餐點，包含以Berkel義大利專業切肉機現切的「手工麵包薄切生火腿普切達」。使用天然酵母手工製作麵包，搭配濃郁奶香的法國伊斯尼奶油，最上層的薄切生火腿夾帶油脂及堅果香氣，多層次且濃郁的口感蔓延在口中令人欲罷不能。期間同步贈送特製甜點「主廚純手工製作北義奶酪」，據傳發源於北義的皮耶蒙特區，具有香滑柔嫩口感，使用天然香草莢，每一口都能品嚐到濃郁奶香及香草的芬芳。