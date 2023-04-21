水星昨（20）日開始逆行，預計到5／15結束，星座專家、塔羅牌老師艾菲爾點名牡羊座、水瓶座、獅子座及天蠍座容易「衝動壞事」，這段期間要特別注意自己的情緒和行為，避免不必要的後果。

第4名：天蠍座

天蠍座擅長掌控和管理，但是在水星逆行期間，可能會面臨到一些無法預料的變化及挑戰，會感到焦慮、緊張；當感到事情不受控制時，可能會做出不明智的決定。此時，天蠍座需要冷靜下來、放鬆自己，尋求朋友或家人的幫助也很重要。

第3名：獅子座

獅子座常為了追求成功和榮耀努力不懈，當水星逆行時，可能會遇到許多阻礙和挫折，使情緒受到影響；這些情緒可能影響判斷力，導致做出不理智的決定。遭遇挫折時，試著放慢腳步，冷靜思考，不要被情緒所左右，調整心態後，一定可以克服任何困難。

第2名：水瓶座

水瓶座擅長思考和創新，在水星逆行的時候，可能遇到一些通訊和溝通上的困難，導致思緒不夠清晰或訊息不夠完整，而做出錯誤的決定；這個時期需要更加謹慎和細心，避免因疏忽而引發問題。此外，不要害怕向他人尋求幫助，適時的交流可以幫助減少誤解，確保事情順利進行。

第1名：牡羊座

牡羊座個性火爆、衝動性強，遇到挫折或情緒受影響時，容易做出衝動的決定，導致不必要的後果，可能對生活造成負面影響；在水星逆行的時候，務必保持冷靜，先停下來休息再做決定，不要讓情緒控制自己，可以向朋友或家人尋求幫助，聽取他們的意見。

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