主要經濟體論壇（MEF）是由美國、英國、中國、俄羅斯、巴西等26個大經濟體組成，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也出席視訊會議。

魯拉在訪問中國和阿拉伯聯合大公國期間發表批評美國的言論，還將俄烏戰爭的責任歸咎於美國和歐洲，引起巴西利亞和華府之間外交齟齬。

但拜登今天在視訊會議上敦促，不要讓地緣政治分歧阻礙各國應對全球暖化的工作，並呼籲各國領袖支持亞馬遜基金（Amazon Fund），所有人同心協力達成將全球暖化限制在1.5°C的目標。

亞馬遜基金是由巴西政府在2006年肯亞奈洛比聯合國氣候變化綱要公約第12次締約方會議（COP12）中提出，並於2008年魯拉第二任總統任上創建，目的在預防、監測與打擊合法亞馬遜地區（Amazônia Legal）的森林砍伐，以及保護與永續利用相關資源。

亞馬遜基金由外國政府資助，挪威和德國是主要捐助者，英國也考慮加入，巴西國家社經發展銀行（BNDES）負責籌款、簽約和監督支援的方案和行動。

拜登在視訊會議上宣布未來5年向亞馬遜基金捐款5億美元，金額比美國氣候特使凱瑞（John Kerry）2月訪問巴西時表示美國打算加入亞馬遜基金，為打擊森林砍伐的行動提供資金5000萬美元高出9倍。

拜登在視訊會議上還宣布計劃向在2010年COP16坎昆會議上為應對氣候變化而設立的綠色氣候基金（GCF）捐款10億美元。

成立綠色氣候基金的理念在2009年哥本哈根舉行的聯合國氣候變遷會議（COP）中獲得共識，並且在2010年的坎昆（Cancun）會議上通過，由已開發國家承諾提供資金協助開發中國家因應氣候變遷帶來的衝擊。

拜登還宣布，將透過美國國際開發金融公司（US International Development Finance Corporation）為巴西投資銀行BTG Pactual的恢復策略進行5000萬美元的債務投資，協助調動10億美元支持恢復巴西、烏拉圭和智利近30萬公頃的退化土地。